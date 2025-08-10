対馬海峡にある前線に暖かく湿った空気が流れ込む影響で県内は10日、大気の状態が非常に不安定になっています。 壱岐市石田では、10日午前10時20分までの24時間に観測史上最大となる291ミリの雨が降り、午前10時半過ぎには土砂災害警戒情報が発表されました。 11日午前6時までの24時間に予想される雨の量は ▼北部 250ミリ ▼南部 壱岐・対馬 五島 200ミリ となっています。 気象台は線状降水帯が発生した場合、大雨による災