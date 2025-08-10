山口県阿武町の国道191号で土砂崩れが発生し、10日午前11時半から全面通行止めとなっています。通行止めとなっているのは阿武町木与～宇田地内間の2.2キロです。警察によりますと道路を走っていた軽乗用車に土砂が落下し、運転していた人がけがをしている模様です。命に別状はないということです。