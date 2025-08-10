第107回全国高校野球選手権大会6日目は雨天順延となった。この日登場予定だった高川学園（山口）は甲子園球場の室内練習場で調整した。プロ注目の145キロ左腕・江藤蓮（3年）を擁する未来富山（富山）と対戦する。左投手が2歩ほど前に出て各打者に投げ込み対策中。主将の遠矢文太（3年）は「いい当たりもチーム全体で増えてきた。打ち崩して点を取る自信はあります」と頼もしく言った。当初は2部制最終日で午後4時15分登場予