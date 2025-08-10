気象庁は１０日、福岡県の福岡地方と北九州地方で線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いており、宗像市付近で午前１１時５０分までの１時間に約１１０ミリの雨が降ったとみられるとして、福岡県に記録的短時間大雨情報を出した。同庁では、土砂災害や洪水による災害発生の危険性が急激に高まっているとして、警戒を呼びかけている。同庁によると、福岡県のほかにも山口県、佐賀県、長崎県で１１日朝にかけ、大