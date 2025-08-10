日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１０日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日は「極上うなぎのゲンバ」。猛暑にピッタリの、うなぎの名店を巡った。一茂は「夏はうなぎだよね」と笑顔を見せ、自身の行きつけである東京・目黒の名店を紹介した。「僕が過去、テレビで紹介したら（繁盛しすぎて）自分が入れなくなってしまった。最近、来てなかったんですけど。久しぶ