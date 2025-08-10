俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のインスタグラムを更新。第５子誕生の喜びについて綴りました。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】第５子誕生に笑顔妻・辻希美さんへ「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」「その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物に」杉浦太陽さんは「ご報告2025年8月8日第五子が誕生しました」「母子ともに健康です。」と、報告。続けて「『本当に幸せな出産だった』