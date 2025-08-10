お笑いタレントのおばたのお兄さんが８日のブログで、まだ十分な収入がない時代、妻のフジテレビ山粼夕貴アナウンサーと餃子デートをしていたことを振り返った。山崎アナはすでに人気番組に出演する売れっ子アナだったが「私餃子大好きだから最高！」と喜んでくれたという。２人は２０１８年に結婚した。おばたは「今日、恵比寿にて用事を済ませた後に昼食どうしよかなぁと思っていると渋谷餃子が目の前に！大衆店でリ