今年でスクリーンデビュー95周年を迎えるディズニーの人気キャラクター「プルート」。その節目を祝うスペシャルなコレクションが、earth music&ecologyから登場します♡今回のコレクションでは、遊び心あふれるプルートの魅力を詰め込んだ全5型を展開。アパレルから雑貨まで、どれも秋のファッションにぴったりの可愛さと実用性を兼ね備えたラインナップです。発売日を逃さず、ぜひ