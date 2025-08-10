ソフトバンクは10日、リバン・モイネロ投手（29）を出場選手登録した。同日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で先発する。モイネロは今季17試合に登板し、9勝2敗、防御率1・28の成績。勝てば先発挑戦1年目の昨季から2年連続の2桁勝利となる。代わって宮粼颯投手（25）を出場選手登録抹消した。宮粼は3日の楽天戦でプロ初登板するなど2試合を投げ、計2イニングを無失点に抑えていた。再登録は20日以降。