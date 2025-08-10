2025年の夏休みも真っただ中！夏休みといえば旅行！ということで、関西国際空港を利用するならぜひ訪れてほしい飲食店や、おすすめのお土産をご紹介します。大人気土産”豚まん”のイートイン店や、歴史ある大阪カレーなど、関西の名店をご紹介します。ここでしか買えない限定土産にも注目です。【画像】夏の空港グルメ特集、成田・羽田・新千歳・関空の美味を一挙公開！関西空港で食い倒れ！名物店3選2021年からエリアを分け