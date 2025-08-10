長崎市出身で被爆2世の歌手、福山雅治さん（56）が9日夜、「クスノキ」を同市中心部のハピネスアリーナで5千人と歌った。爆心地からわずか800メートルで被爆した樹齢500年を超える大木の目線で紡いだ曲は、11年前の発表以来、平和への願いをつなぐ音楽として全国へ広がった。被爆80年の節目を迎えたこの日は、NHK特別番組の中で生中継。地元高校生らでつくるコーラス隊や4万通の応募から選ばれた参加者が福山さんを囲んだ。