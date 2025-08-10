タレントで歌手のトミタ栞（31）が10日、自身の公式サイトとXにて、あす11日に岐阜県の新穂高ロープウェイ「頂の森」で開催予定としていた自身のライブ「Kita Alps Soundscape Live」が中心となることを発表した。【写真】天荒の為中止…「すみません」トミタ栞のコメント公式サイトの発表で「8月11日(月・祝）に新穂高ロープウェイ『頂の森』にて開催を予定しておりました『KITA ALPS Soundscape LIVE』ですが、天荒の為、安