8月8日の記録的な大雨で、土砂崩れで住宅が倒壊し、女性1人の行方が分からなくなっていた姶良市の現場で女性とみられる1人が心肺停止の状態で発見されました。8月8日に発生した線状降水帯で県内は記録的な大雨となりました。姶良市では土砂崩れが発生し、住宅が倒壊。この家に住む30代後半の女性が行方不明になっていました。警察と消防が捜索を続けていましたが10日午前7時前、1人が心肺停止の状態で見つかりました。