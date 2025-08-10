太平洋戦争末期、新潟市を襲った空襲から１０日で８０年です。市内では慰霊と平和を祈る式典が行われました。１９４５年８月１０日、新潟市は新潟港を中心にアメリカ軍の激しい空襲を受け４７人が命を落としました。空襲から８０年の１０日、新潟市中央区で中学生などおよそ１００人が参加して献花式が行われ、犠牲者を追悼し花が手向けられました。【参加した女子中学生インタビュー】「学校の人や家族に伝えるとかそういう