県内は再び大雨の恐れがあり気象台は大雨に関する情報を出し注意・警戒を呼びかけています。 10日の県内は前線の影響を受けています。前線は次第に北上し北陸地方を通り12日にかけて停滞する見込みです。このため県内は大気の状態が不安定になり警報級の大雨になる可能性があります。11日朝までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで県内全域で80ミリです。この雨のため10日に予定されていた新潟まつり花火大会は中