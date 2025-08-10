（資料写真）１０日午前５時１０分ごろ、平塚市田村１丁目の廃棄物処理会社の事務所兼倉庫から「炎と黒い煙が出ている」と１１０番通報があった。プレハブ平屋を半焼した。けが人はなかった。平塚署によると、出火当時、無人だった。