マジョルカのFW浅野拓磨が9日、ハンブルガーSV戦でプレシーズンマッチ2試合連続ゴールを決めた。浅野は今月6日のポブレンセ戦で、左CKで味方がフリックしたボールをゴール前で合わせて得点。2-0の勝利に貢献していた。続くハンブルガーSV戦では前半13分、右サイドからのクロスがゴールエリア右へこぼれたところに反応。浮き球を右足ジャンピングボレーで巧みに合わせて先制点を奪った。チームはこの試合も2-0で勝利し、プレ