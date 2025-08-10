『大いなるナショナリスト福澤諭吉』渡辺利夫著藤原書店定価2640円（税込） 大いなるナショナリスト・福澤諭吉に学ぶべき――。本書が福澤思想の全体系を知るためのガイドラインに。 『学研教室5つのひみつ「夢中になって勉強する子」はどう育つ? 』宮原博昭著Gakken定価1980円（税込） 地域密着型学習教室とは何か？これを読めば学研教室の全てがわかる。家族