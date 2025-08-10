気象庁は10日午後0時17分、福岡県に線状降水帯発生情報を発表しました。福岡県福岡地方、北九州地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。安全を確保してください。福岡県では、9日夜から未明にかけても線状降水帯が発生し、1時間降水量は、福岡・添田町で95mm、宗像市の76.5mmなどと記録的な大雨となっています。