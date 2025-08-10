今回は、既婚男性と不倫する女性が、不倫相手の男性に「離婚して、自分と再婚してもらう」ことに成功した話を紹介します。こんな簡単に信じるなんて…「会社の既婚の先輩と不倫中の私。ちなみに先輩は、イケメンで高収入のハイスぺです。早く奥さんと別れて私と結婚してほしいとずっと思っていましたが、なかなか離婚してくれず……。そんなある日、先輩と二股かけている彼氏にプロポーズされました。その彼氏は真面目だけが取り柄