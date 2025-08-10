ホン・ギョン、ノ・ユンソ、元IZ*ONEのキム・ミンジュが共演する韓国映画『君の声を聴かせて』より、場面写真が解禁された。【写真】キム・ミンジュが新たな境地を見せる『君の声を聴かせて』場面写真本作は、2009年に制作され、その年の国内興行収入第1位を記録した台湾映画『聴説』の韓国版リメイク。誰もが経験したことのある恋のときめきと、人生の迷いさえもキラキラと輝くような青春のひとときを、美しい夏の日々ととも