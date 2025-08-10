ブライアン・ウィルソン「カリフォルニア・サン」今年６月、アメリカンポップス界のレジェンドであるブライアン・ウィルソンさんが亡くなった。ザ・ビーチ・ボーイズのリーダーであり、ソロとしても数々の傑作を世に送り出してきたブライアン。今回は彼が２０１０年に日本公開されたアニメ映画「おさるのジョージ２／ゆかいな大冒険！」に提供したソロ楽曲「カリフォルニア・サン」を取り上げたい。この曲、オリジナルは１９