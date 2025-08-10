気象庁は10日午後、福岡県の福岡地方と北九州地方で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨情報を出した。福岡県では9日深夜から10日未明にかけても発生。同じ場所で非常に激しい雨になっているとして、警戒を求めた。