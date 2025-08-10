幸英明騎手＝栗東・フリー＝が負傷のため、８月１１日にクラスターカップ・Ｊｐｎ３（盛岡競馬場、ダート１２００メートル）で騎乗予定だったサンライズアムール（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父モーリス）は高松亮騎手＝岩手競馬＝に乗り替わりとなったことが１０日、地方競馬全国協会から発表された。幸騎手は９日の中京４Ｒの馬場入場後に落馬。右足の負傷と診断され、５Ｒ以降の全８鞍、１０日の中京１０鞍も乗り替わりと