［涼を探して］＜４＞体温より低い緩やかなスロープと階段を下った先に広がる大きな岩風呂。無色透明の温泉は約３０度という。冷たく感じるが縮み上がるほどではない。肩までつかるとすぐに体が慣れ、ゆったりと手足を伸ばした。下部温泉（山梨県身延町）の老舗旅館「古湯坊源泉舘」は、体温より低い「ぬる湯」が心地よいと湯治客に支持されている。旅館名が示す通り、加温も加水もしない源泉掛け流し。しかも、湯船の奥底に