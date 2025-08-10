７人組女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の仲川瑠夏、真中まな、早瀬ノエルが１０日、都内でモバイルバッテリーのシェアリングサービス「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ（チャージスポット）」の”Ｕ２２割”キャンペーン発表会に出席した。デジタルサイネージで”推し”を応援する「ＣｈｅｅｒＳＰＯＴ」で６月から今月３日の３周年ライブまでコラボ。早瀬は「ファンの方々が愛を伝えてくださっているのが本当にうれ