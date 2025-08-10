声優の下野紘、八代拓が１０日、都内で行われたＴＶアニメ「えぶりでいホスト」〜ボクらの軌跡を見に来てヨ！〜ラストスパート直前！イッキ見上映会に登壇した。同作は“ごとうにも”原作の四コマＷＥＢ漫画「えぶりでいホスト」をアニメ化。ホスト業界に生きる人々のぶっとんだ生活を描いた日常系ギャグコメディ。下野は「何も考えずに気持ちを楽にしてくれる作品」と話した。上映会内では「ＴＶアニメ『えぶりでいホスト』