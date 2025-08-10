気象台は、午後0時19分に、洪水警報を萩市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・萩市、阿武町に発表 10日12:19時点西部、中部、北部では、11日朝まで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間10日夕方□