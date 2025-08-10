毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「トンイ」（主演：ハン・ヒョジュ 全60話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、8月11日（月・祝）〜8月16日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【8月11日（月・祝）放送 第6話】トンイは捕らわれた小屋から逃げだし武官を連れて戻るが、そこにあったはずの編馨(ピョンギョン)職人の死体は消えていて