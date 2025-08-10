ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。5回裏の第3打席に今季40号アーチを放った。3年連続で到達した節目の40号は、ドジャースの新たな球団記録も打ち立てた。 ■117試合で40号到達 ドジャース2点リードの5回裏。1死走者なしで打席に入った大谷は、相手先発クリス・バシット投手の5球目外角シンカ