ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜」（主演：チョン・イル 全28話）を放送中！ 【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」「テレ東プラス」では、8月11日（月・祝）〜8月15日（金）放送、第20話〜第24話のあらすじを紹介する。【8月11日（月・祝）放送 第20話】光海君が倒れ意識を失う。常用している丸薬を疑ったキム尚宮は、イチョムに御医（