あなたは誰に相談しますか？株式会社NEXERはこのほど、ハッピーカムカムと共同で全国の男女500人（各250人）を対象に行った「恋愛相談をしてみたい芸能人」についてのアンケート結果を公表した。 【調査結果】男性に聞いた「恋愛相談をしてみたい芸能人」ランキング 男性250人に聞いたところ、3位は「明石家さんま」（24票）となった。主な回答として「人生経験豊富そうなので」（40代）、「面白く返事を返して