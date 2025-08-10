大谷が40号本塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月9日、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回一死の第3打席で40号ソロを放った。これで3年連続4度目の大台に到達した。【動画】大台40号に乗せた！大谷翔平が確信の一発を放つシーンスタンド騒然前日のカード初戦で6月以来の3安打を記録した大谷。今季は試合前まで打率.280、39本塁打、75打点、OPS.992の成績。この一発でリーグ