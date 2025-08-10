X（旧Twitter）で話題になっているのは、『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と言われた12歳のワンちゃんのお姿。驚きの若々しいお姿は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と言われた犬→実は12歳を超えている『若々しい姿』】 『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と言われた12歳の犬 Xアカウント