お笑いタレントのだいたひかるが9日に自身のアメブロを更新。リンパ浮腫の診察結果を報告した。この日、だいたは「今日は、リンパ浮腫の診察でしたが…前よりもかたくなっていて、あまり良い状態では無く…」と報告。「浮腫は完治しないので、現状維持が良い事ですが…それをキープできていないと、手術をした方が蜂窩織炎とかも減るし…ちょっと残念な結果でした」と述べた。続けて「また時期をみて、縫合手術も視野に入れないと