ジンエアーは、「FRIDAY HAPPY FLY DAY」セールを8月8日から10日まで開催する。日本発韓国行きの片道・往復航空券が対象で、運賃が最大3,000円割引となる。搭乗期間は9月1日から11月30日までで、一部の日は対象外となる。割引額は路線により異なり、高松・北九州〜ソウル/仁川線と名古屋/中部〜釜山線が3,000円、それ以外が2,000円となる。プロモーションコードは「FLYDAY08」。また、予約した人の中から抽選でeSIMを合計100名、全