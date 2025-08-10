日本で一番日照時間が長いのが香川県。また、一番面積の小さい県でもあります。でも、人口密度は全国１１位に挙げられますから、狭い土地に人々が密集して生活していることになります。温暖で雨が少ない瀬戸内海特有の気候で「住み心地は最高」と地元の人たちが自慢するように、香川県には人を集める魅力があるようです。昔から香川県は四国の玄関口として栄えてきました。商業都市が群がる関西圏との結びつきが強く、そのた