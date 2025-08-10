来年にタイで開催されるU20女子アジアカップ。覇権奪還を狙うU-19日本女子代表は、予選グループFで2連勝を飾った。6日のグアム戦に5-0、8日のマレーシア戦には16-0で勝利した。前半5分に津田愛乃音が先制点を奪うと、14分、17分、24分、30分、34分、45分、47分、53分、59分、61分、64分、70分、76分、80分、94分に追加点を奪取。津田は4ゴールを決めたほか、板村真央、小島爽、古田麻子の3人もハットトリックを記録した。この結果