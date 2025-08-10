【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。さて、今回の相談は――。【お悩み】米高騰かつ物価高。お米の代用で栄養価のあるものは？（２０代男性）【アドバイス】お餠、ビーフン、ジャガイモならコストパフォーマンスも良く調理も簡単！【解説】新社会人になって１人暮らしを始めたという男性は、物価高騰で食費と飲み代