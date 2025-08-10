ロシアのプーチン大統領/Alexander Zemlianichenko/Pool/AP（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は来週、トランプ米大統領と会談するためアラスカ州を訪問する。その際は逮捕されることはないとの確信をもって行動できるだろう。プーチン氏には２０２３年に発行された国際刑事裁判所（ＩＣＣ）の逮捕状が適用されるが、ロシアも米国も、０２年のＩＣＣ設立の根拠となったローマ規程の締約国ではないからだ。ＩＣＣはプーチン氏につい