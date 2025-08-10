『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（8月8日公開）熟練の特殊工作員ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）は、信頼する傭兵のダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）、古生物学者のヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）らと共に、初代「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した禁断の島へと足を踏み入れる。そこはかつてパークの所有者が極秘の実験を行い、“最悪の種”といわれる20数種