松本潤が主演する日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系）が放送中だ。本作は、富士屋カツヒト氏の漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作。病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域「総合診療科」の医師（松本）の姿を描くヒューマン医療ドラマ。小芝風花が演じる新米医師・滝野みずきと同期で3年目の内科専攻医・鹿山慶太役を演じる清水尋