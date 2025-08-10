子どもがスマホを持つことには否定的な意見もありますが……（写真：8x10 / PIXTA）いくつ当てはまる？「バカ親」チェックリスト「“子どものため”と信じて疑わない教育が、実は子どもたちの可能性を摘み取っているとしたら？」「“いい学校・いい大学・いい会社”という定説が、もはや時代遅れの幻想だとしたら？」現代の親たちに向けて「あなたの教育、本当にそれで大丈夫ですか？」という痛烈な問いを投げかけるのは実業家の堀