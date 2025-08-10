フジテレビ系「かのサンド」が１０日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘をゲストに招いた。尾形は、高校、大学時代と強豪サッカー部で活躍していた頃を回想。「（Ｊリーグ入りを）目指していたんですけど…。大学もサッカーで入ったんで。宮城から東京