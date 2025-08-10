タレントのダレノガレ明美（35）が、納車されたばかりの2台目の愛車「HONDA Rebel500」を披露し、反響を呼んでいる。【映像】ダレノガレ明美の愛車・CB1300やRebelでのドライブ動画ダレノガレは3月28日、Xで、車両本体価格約210万円のHONDA「CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition」が納車されたことを報告。その後は、愛車との写真をアップしていたが、31日、一部寄せられたコメントに対し、持論をつづっていた。「『160cmで細