10日も西日本を中心に警報級の大雨となる見込みです。また、雨の範囲が北日本までの広範囲に拡大する恐れもあります。福岡県では、9日夜から未明にかけて線状降水帯が発生しました。1時間降水量は、福岡・添田町で95mm、宗像市の76.5mmなどと記録的な大雨となっています。また、福岡県や山口県の一部では、土砂災害警戒情報が発表されています。発達した雨雲は次第に北上し、11日朝までに予想される雨の量は九州北部地方で300mm、