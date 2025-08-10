8日未明に鹿児島・姶良市で発生した土砂崩れで行方が分からなくなっていた30代女性が、10日朝、現場から救助されましたが心肺停止の状態です。8日未明、姶良市蒲生町で発生した土砂崩れでは、押し流された住宅に住んでいた30代女性の行方が分からなくなっていました。10日午前7時前、倒壊した倉庫のがれきに挟まれた状態の女性が発見され、約1時間後に救助されました。女性は心肺停止の状態で、行方が分からなくなっていた30代女性