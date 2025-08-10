東海3県は、前線の影響で大気の状態が不安定になっていて、8月11日夜にかけ大雨に注意が必要です。東海3県は前線の低気圧に暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっていて、11日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みです。11日午前6時までに降る雨の量は多いところで、愛知で150ミリ、岐阜で200ミリ、三重で100ミリとなっていて、12日午前6時までの24時間の雨量も愛知と岐阜で150ミリ