私（ミホ）は、夫と3歳の息子ハヤトと暮らしています。昨年度までは時短勤務で、なるべくハヤトと一緒にいる時間を大切にしてきました。ただ私はもともとキャリア志向が強く、仕事にも全力を注ぎたい性分です。4月からフルタイム勤務となり、遅れてしまった分を取り戻そうと必死に働く日々が始まりました。今までよりもハヤトのお迎えが遅くなって寂しい思いをさせていることは気になっていましたが、「仕方がない」と自分に言いき