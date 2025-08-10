岡山市在住の童画家、中山忍さんのモザイク画のワークショップが、岡山市北区の岡山高島屋で開かれています。 【写真を見る】童画家・中山忍さんのモザイク画ワークショップ子どもたちがカラフルなタイルのかけらを並べて【岡山】 子どもたちが、カラフルなタイルのかけらを並べて貼り付けていきます。 童画家の中山忍さんが、毎年夏休みに開いているモザイク画のワークショップです。 子どもたちは、思い